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Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 102 рубля

0:54
Экономика

Курс доллара снова превысил своё прежнее максимальное значение текущего года, перевалив за отметку в 102 рубля. Такой вывод можно сделать из данных Московской биржи.

Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 102 рубля
Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Днём 9 октября на момент 14625 доллар достиг значения 102,19 рубля, поднявшись на 1,78 рубля. При этом максимальное значение американской валюты 9 октября оказалось равно 102,35 рубля, что является рекордным с марта 2022 года.

Поднялся на 1,99 рубля и курс евро, который достиг отметки 107,76 рубля. Причём ранее 9 октября евро поднимался и до 108,03 рубля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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