Дефицит бюджета России не даёт стабилизироваться рублю

Рубль в начале осени стал самой недооцененной валютой среди стран "двадцатки".

Фото: Openverse

Эти расчеты предоставило РИА Новости. Курс рубля по паритету покупательной способности в три раза оказался ниже текущего курса и составил 32,07 за доллар.

А что это означает для рубля и для российской экономики, в беседе с Pravda.Ru рассказала доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета "Сильной России" Наталья Оганова.

"Нужно не забывать, что российский рубль — это инструмент в руках Национального банка. Это такой инструмент для регулирования ситуации на рынке при внешних неблагоприятных экономических условиях для России. Мы стараемся внутри страны строить свою систему, которая бы поддерживала уровень развития экономики и уровень жизни населения. Поэтому сейчас, когда государство поддерживает внешних крупных экспортеров и получает деньги в валюте, она не может долгое время держать низким курс рубля. Соответственно, вот эта балансировка, это падение рубля — это его недооцененность связана с необходимостью увеличения бюджета. Потому что дефицит бюджета наблюдается", — отметила эксперт.

И пока есть дефицит бюджета, когда нужны постоянные вливания в этот бюджет, это будет однозначно сказываться на курсе валют. А такие скачки курса, конечно, о стабильности не говорят, подчеркнула Оганова.

Если мы не можем говорить о том, что рубль является стабильным, то, соответственно, он и не может быть дорогой валютой мира. Отсюда и его недооценка.

РФ сейчас живёт как будто бы "два в одном": с одной стороны наша внутренняя система, рост экономики, хотя, казалось бы, в условиях санкций, должно быть наоборот, а с другой стороны растёт внутренний долг, имеется дефицит бюджета, необходимо рассчитывать на валютную выручку. Плюс соответствующие скачки на нефть, продажа которой по-прежнему является для нас основополагающей, говорит аналитик.

О стабильности рубля говорить пока не приходится. Тем не менее, основная политика ЦБ как раз сводится к тому, чтобы сделать рубль максимально стабильным, подытожила Оганова.

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