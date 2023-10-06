Медведева позабавил прогноз по экономическим показателям ФРГ, сделанный немецкими властями

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал ироничный комментарий по поводу прогнозов по экономическим показателям Германии, сделанных правительством страны.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

Для наглядности политик привёл аналогичный прогноз по российской экономике.

"Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!" — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее Медведев отметил, что Запад начал выдыхаться в том, что касается помощи Украине. Заместитель председателя Совбеза РФ пояснил, что европейцев и американцев всё больше возмущают огромные траты их правительств на чужую страну, а не на собственные нужды.

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