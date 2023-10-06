Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал ироничный комментарий по поводу прогнозов по экономическим показателям Германии, сделанных правительством страны.
Для наглядности политик привёл аналогичный прогноз по российской экономике.
"Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!" — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Ранее Медведев отметил, что Запад начал выдыхаться в том, что касается помощи Украине. Заместитель председателя Совбеза РФ пояснил, что европейцев и американцев всё больше возмущают огромные траты их правительств на чужую страну, а не на собственные нужды.
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