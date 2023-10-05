В Сочи выставили на продажу квартиру площадью 9 квадратных метров

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владелица квартиры в Сочи площадью 9 квадратных метров выставила её на продажу.

Фото: openverse

Хозяйка малогабаритной недвижимости хочет получить за неё от потенциального покупателя 2 миллиона рублей. Однако пока эту квартиру просто сдают, получая за это 10 тысяч рублей в месяц, сообщает Газета.Ru.

"Конечно, это место для короткого периода пребывания. Для человека с очень ограниченным бюджетом и желанием жить рядом с морем и местами развлечений", — объяснила хозяйка.

Она добавила, что сейчас сдаёт это жильё человеку, которому предложили работу поблизости. Постоялец платит ей за съём 10 тысяч рублей в месяц. По словам хозяйки, её квартирант ни на что не жалуется, потому что знает, что за такие деньги в хорошем районе Сочи можно найти только угол в комнате.

На 9 кв. метрах в этой квартире смогли уместиться раскладная кровать, кухонный уголок с раковиной и крохотный санузел.

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