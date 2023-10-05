Финансист не советует гражданам РФ хранить деньги дома

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Хранение сбережений дома является самым неэффективным способом сбережения денежных средств. В этом уверен финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

По словам эксперта, из-за высокой инфляции лежащие дома деньги очень быстро обесцениваются. Хранить их дома нужно только тогда, когда они нужны на ближайшее время, пишет Газета.Ru. Во всех остальных случаях Родин посоветовал использовать для хранения средств финансовые инструменты — депозиты, государственные облигации или акции.

"К примеру, сейчас популярность набирают депозиты. Ставки по ним выросли до 13% годовых. При этом риски минимальные. Но и тут есть свои минусы. Самый большой — это невозможность досрочного снятия средств", — рассказал Родин.

Эксперт напомнил, что финансовые продукты с высокой доходностью имеют самые высокие риски. Поэтому те, кто решает сохранить и преумножить таким образом свои средства, рискуют также их и потерять.

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