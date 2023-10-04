Инвестор из Китая планирует вложить 2,5 млрд рублей в строительство завода автозапчастей в Подмосковье

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайская компания "Хуацзин" намерена вложить свыше 2,5 миллиарда рублей в запуск массового производства осевых агрегатов для грузовых прицепов на территории городского округа Солнечногорск к концу 2024 года, по информации, предоставленной заместителем председателя правительства и министром инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатериной Зиновьевой.

Фото: Openverse

"Компания "Хуацзин" планирует создать серийное производство осевых агрегатов для грузовых прицепов в Подмосковье с инвестициями в размере более 2,5 миллиарда рублей. Этот проект позволит создать около 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского городского округа. Первая фаза строительства начнется в начале следующего года, и в четвертом квартале 2024 года планируется начать производство", — отметила она.

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья также уточнила, что китайская компания "Хуацзин" специализируется на производстве запасных частей и деталей для грузовой прицепной техники под брендом HJ. Совместно с Корпорацией развития Московской области (КРМО) они будут строить свой первый завод в России на территории индустриального парка "Есипово" в городском округе Солнечногорск, сообщает ТАСС.

Производство будет постепенно масштабироваться, и к концу следующего года планируется запустить два производственных цеха — один для производства осей и другой для производства подвесок. В дальнейшем планируется расширить ассортимент продукции, включая производство колодок, упорных устройств, элементов подвесок, а также линию по штамповке. Завод будет оснащен современным компьютеризированным оборудованием, аналогичным тому, что используется на китайских заводах.

"На данный момент российские производители грузовой прицепной техники рассматривают оси HJ как наиболее доступную альтернативу европейским по цене и качеству. Компания HJ была одной из первых, которая начала производство цельнокованых балок для осей с применением метода горячего обжима, что позволяет повысить стойкость металла при высоких нагрузках. Та же технология будет использоваться на производстве в индустриальном парке "Есипово". Производственные мощности нового предприятия в Подмосковье позволят производить в год около 100 тысяч осей, 100 тысяч подвесок и до 400 тысяч колодок", — добавил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

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