"Будет хаос": обозначены последствия цены нефти по 100 долларов за баррель

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр нефти и газа Индии Хардип Пури считает, что цена нефти в 100 долларов за баррель грозит "большим организованным хаосом".

Фото: Jim Gehrz/ZUMAPRESS.com

"Цена в 100 долларов не в интересах ни добывающих стран, ни в чьих-либо интересах", — отметил Пури на сессии "Энергетическая отрасль Индии: от диверсификации к экономическому росту", которая прошла в рамках международной энергетической конференции ADIPEC-2023 в Абу-Даби.

Во вторник цена нефти марки Brent превышала 90 долларов за баррель, марки WTI — 89,22 доллара.

По мнению Пури, уровень в 100 долларов за баррель может привести к "большому организованному хаосу". Хотя его страна справится, поскольку "это большая экономика", подчеркнул министр.

Индия является одним из крупнейших потребителей нефти в мире. Согласно данным ОПЕК, в 2021 году доля мирового потребления страной нефти составила 5,4% (4,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), сообщает "Прайм".

Отметим, что в этом году индийские нефтеперерабатывающие заводы стали одними из основных покупателей российской нефти. Во многом потому, что она обходилась им дешевле, нежели нефть из других регионов.

Стоит добавить, что государства, входящие в объединение ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти с целью поддержания цены на этот энергоресурс.

Кроме того, Россия и Саудовская Аравия взяли на себя обязательства по дополнительному сокращению добычи нефти до конца года — на 300 тысяч и миллион баррелей ежесуточно соответственно.

И ещё — в доковидные времена цена барреля нефти была значительно выше 100 долларов. И особого "хаоса" в мировой экономике не наблюдалось.

Хотя понятно, что государства, которые являются покупателями нефти и нефтепродуктов, заинтересованы в том, чтобы цены на них были пониже. А вот нефтедобывающие — наоборот, и это тоже понятно.

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