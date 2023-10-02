Японцы не могут начать лов рыбы у берегов России. В Токио делают вид, что не понимают почему

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японские рыбаки не могут начать вылов рыбы у южных Курильских островов, поскольку Токио не смог договориться на этот счёт с Москвой.

Фото: Creativecommons

Вылов однопёрого терпуга в этом районе обычно начинается в середине сентября. Однако в этом году японские рыбаки могут ловить рыбу только в водах страны. Под вопросом остаётся и начало промысла осьминога, который обычно начинается в середине октября.

И велика вероятность, что японские рыбаки не смогут начать промысел возле Курильских островов. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва не может согласовать консультации по рыбному промыслу, поскольку Япония ввела санкции против Российской Федерации.

Она отметила, что соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российских территориальных водах в районе южных Курильских островов и "занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства", сообщает ТАСС.

Стороны, подписывая это соглашение, исходили из желания укреплять добрососедские отношения. Однако сейчас отношения между двумя странами стремительно деградируют.

А японское правительство, отметила Захарова, порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы Запада.

Отметим, в Токио заявляли о желании провести консультации, поскольку добыча рыбы в российских территориальных водах имеет большое значение для японских рыбаков. Однако попытки включить режим "а нас-то за что?!" явно не будут способствовать тому, чтобы такие консультации всё же состоялись.

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