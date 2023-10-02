Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Белгородской области автомобиль с рабочими подорвался на мине
Экс-главред "Ура.ру" обратился к Грете Тунберг с просьбой ослабить санкции
Экс-сенатор Круглый объяснил, почему в частных клиниках Москвы нет "Спутника V"
Психолог Нарутович назвала лучшие способы борьбы с депрессией у пенсионеров
В Челябинском СИЗО ограничили проведение свиданий из-за карантина
Забота о здоровье питомца: измерение температуры у собаки
Вашингтон отказался оказывать Украине долгосрочную поддержку 
Поможет сердцу и сосудам: врачи напомнили о пользе шиповника
Ускорение эволюции: исследования, подтверждающие скорость процесса

Японцы не могут начать лов рыбы у берегов России. В Токио делают вид, что не понимают почему

1:53
Экономика

Японские рыбаки не могут начать вылов рыбы у южных Курильских островов, поскольку Токио не смог договориться на этот счёт с Москвой.

Японцы не могут начать лов рыбы у берегов России. В Токио делают вид, что не понимают почему
Фото: Creativecommons

Вылов однопёрого терпуга в этом районе обычно начинается в середине сентября. Однако в этом году японские рыбаки могут ловить рыбу только в водах страны. Под вопросом остаётся и начало промысла осьминога, который обычно начинается в середине октября.

И велика вероятность, что японские рыбаки не смогут начать промысел возле Курильских островов. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва не может согласовать консультации по рыбному промыслу, поскольку Япония ввела санкции против Российской Федерации.

Она отметила, что соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российских территориальных водах в районе южных Курильских островов и "занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства", сообщает ТАСС.

Стороны, подписывая это соглашение, исходили из желания укреплять добрососедские отношения. Однако сейчас отношения между двумя странами стремительно деградируют.

А японское правительство, отметила Захарова, порой "бежит впереди паровоза", опережая санкционные инициативы Запада.

Отметим, в Токио заявляли о желании провести консультации, поскольку добыча рыбы в российских территориальных водах имеет большое значение для японских рыбаков. Однако попытки включить режим "а нас-то за что?!" явно не будут способствовать тому, чтобы такие консультации всё же состоялись.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
В Киеве уничтожены гостиница с наёмниками и военный завод

Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".

В Киеве мощный взрыв на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами"
Российские бойцы ликвидировали основателя нацбатальона "Айдар"*
Армия РФ ликвидировала основателя нацбата "Айдар"*
Владимир Зеленский не доживёт до капитуляции Украины
Конгрессмен Дэвидсон потребовал разъяснить, зачем США поддерживают Украину
Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Россия решила проблему, которая была в начале СВО
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года
Последние материалы
Диетолог Мухина рассказала о пользе сливочного масла
NYT: российские дроны эффективно рассекречивают позиции снайперов ВСУ
Терапевт назвала привычки, которые вредят печени
Точные цели для российских "Калибров": почему до сих пор жив ВПК Украины
Специалисты по подбору персонала рассказали, как получить повышение
Наркоторговец ошибся и казнил главу собственного наркокартеля в Мексике
Кулеба: "первосортную" Украину устроит лишь первосортное членство в ЕС
Так решил народ: в Казахстане объяснили отмену концертов Галкина*
Nature Cancer: Открыта раковая опухоль, которая сама передается через Атлантический океан
Политолог Брутер назвал "белым шумом" слова Бербок насчёт Украины в ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников