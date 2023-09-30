Эксперт сказал, что цены на газ и конкуренция за него будут расти из-за увеличения спроса в Китае

По мнению специалиста по энергетике из Европейского центра исследований Демостенеса Флороса цены на природный газ в Европе будут расти из-за усиливающейся конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ) и растущего спроса со стороны Китая.
"Спрос на природный газ в Китае восстановился, и это может привести к росту цен на природный газ в Европе. Китай впервые за 20 лет закупил большое количество СПГ на ближайшие месяцы. Это может привести к конкуренции между Европой и Азией за СПГ, особенно в период холодной зимы. Это, безусловно, приведет к увеличению цен на газ, которые уже сейчас значительно выше средних показателей предыдущего десятилетия", — сказал Флорос.
Он также подчеркнул, что рынок нефти также испытывает давление из-за высокого спроса Китая, помимо сокращения добычи странами ОПЕК+ и низких запасов. Флорос отметил, что некоторые аналитики недооценивают устойчивый рост китайской экономики и спроса на сырую нефть, сообщает ТАСС.
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