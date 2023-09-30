Аналитик Фролов заявил, что ждать падения цен на топливо россиянам не стоит

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что ситуация с ростом цен на топливо вызвана целой совокупностью факторов. И воздействием только на один из них, а тем более влиянием на непричастные стороны проблему можно только заретушировать, но решить нельзя.

Фото: Openverse

При этом эксперт увидел в происходящем и плюсы.

"Мы сейчас уже сталкиваемся с ситуацией, когда наиболее аномально возросшие цены на бензин, которые наблюдались в ряде регионов на независимых заправках, пошли вниз", — отметил аналитик в беседе с Общественной Службой Новостей.

Но без дальнейшего снижения и даже небольшой коррекции, которая наблюдается сейчас на бирже, уровень оптовых цен все ещё слишком велик, чтобы создать стабильные предпосылки для сокращения розничной стоимости, заключил специалист.

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