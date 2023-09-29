Санкт-Петербург успешно осуществил проекты после переезда офиса "Газпрома"

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о продолжении крупных инфраструктурных проектов совместно с компанией "Газпром". На заседании городского правительства он сообщил:

Фото: Оpenverse

"Мы начинаем строительство 32-й и 49-й магистралей, которые обеспечат доступ к башне "Газпрома", а также расширяем сеть внутриквартальных дорог. Город вкладывает значительные средства в эти проекты", — сказал он.

Губернатор также подчеркнул, что сотрудничество между Санкт-Петербургом и "Газпромом" имеет взаимный характер и не ограничивается простой финансовой поддержкой.

"Наши отношения с "Газпромом" основаны на бизнесе с взаимными обязательствами. "Газпром" — наш надежный партнер, и город выполняет свои обязательства и будет продолжать это делать в будущем", — подчеркнул Беглов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автовская ТЭЦ