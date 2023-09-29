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Германия и страны Центральной Азии заявили о важности альтернативных маршрутов для поставок энергоресурсов

2:20
Экономика

Канцлер Германии Олаф Шольц провёл в пятницу в Берлине переговоры с президентами пяти центральноазиатских государств — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По итогам встречи было принято совместное заявление, в котором, в частности, и было заявлено о поиске альтернативных маршрутов для поставок энергетических ресурсов.

Германия и страны Центральной Азии заявили о важности альтернативных маршрутов для поставок энергоресурсов
Фото: CreativeCommons

"Лидеры согласились, что связь между ЕС и Центральной Азией, включая Срединный коридор (Транскаспийский транспортный маршрут), имеет постоянное значение", — отмечается в документе.

"Главы государств и правительств подчеркнули свою цель по укреплению энергетической безопасности и созданию альтернативных маршрутов энергоснабжения, пропаганде устойчивой и безопасной цифровизации и цифрового суверенитета, улучшению транспортных и транзитных маршрутов и продвижению к зелёной, устойчивой и экологически чистой экономике, сельскому хозяйству, энергетике и электротранспорту", — констатируется в заявлении.

Ранее канцлер Германии выразил надежду, что Казахстан поможет Германии стать более независимой от поставок энергоресурсов из России. Сейчас Казахстан поставляет нефть в Германию по нефтепроводу "Дружба", который проходит в том числе и по территории России.

Особо отмечается, что встреча в таком формате прошла впервые. Ранее встречу с лидерами пяти центральноазиатских государств в Нью-Йорке провёл президент США Джо Байден. И тоже впервые.

Что касается поставок энергоресурсов, то интерес для Европы могут представлять поставки нефти из Казахстана (что уже происходит) и природного газа из Туркменистана (но для этого нужно построить трубопровод через Каспийское море, но по этому поводу пока только рассуждения).

Очевидно, страны Запада заинтересованы в том, чтобы ослабить связи центральноазиатских государств с Россией. Правда, задача этого очень непростая, в том числе и потому, что требует от Запада значительных усилий в экономической сфере. Готовы ли пойти на это США и Евросоюз, а не ограничиваться только декларациями и угрозами санкций — вопрос открытый.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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