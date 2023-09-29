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Выручка китайских автомобильных компаний в России увеличилась почти в два раза

2:06
Экономика

За 2022 год семь ведущих китайских автомобильных брендов на российском рынке суммарно заработали 346 миллиардов рублей, согласно анализу Forbes. Это на 91 процент больше, чем годом ранее. Лидером по выручке стала компания Chery, заработавшая 147,4 миллиарда рублей, с чистой прибылью в 29,8 миллиарда. Второе место занял Great Wall Motor с 81,2 миллиардами рублей дохода и 28 миллиардами прибыли, что существенно лучше, чем убыток в 6,4 миллиарда в 2021 году. Третье место досталось Geely (выручка 66,6 миллиарда рублей, прибыль 16,8 миллиарда).

Выручка китайских автомобильных компаний в России увеличилась почти в два раза
Фото: openverse

Остальные бренды в рейтинге составляют JAC Motors (15,7 миллиарда и 2,1 миллиарда соответственно), Changan Automobile (5,7 миллиарда и один миллиард), FAW Group (27,9 миллиарда и 0,9 миллиарда) и Dongfeng Motor (1,6 миллиарда выручки и 0,2 миллиарда прибыли), сообщает motor.ru.

Всего прибыль китайских автомобильных компаний в России взлетела до 79 миллиардов рублей, что отличается от убытков в 4 миллиарда рублей в 2021 году. Импорт китайских автомобилей в Россию также увеличивается, составляя 92 процента от всех ввозимых машин за последние восемь месяцев. Это предоставляет китайским брендам значительные возможности для роста на рынке, в то время как доля Европейского союза в импорте снижается.

Эксперты прогнозируют, что китайские автомобили могут занять более половины российского авторынка к 2023 году.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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