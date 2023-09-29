Минэкономразвития предложило внедрить систему "звезд" для оценки российских предприятий

Министерство экономического развития России представило инициативу внедрения систему "звезд" для оценки организаций и учреждений после проведения профилактических визитов контролирующими органами. Эту информацию обнародовал заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев на Всероссийском форуме контрольных органов, сообщает ТАСС.
Согласно инициативе, профилактические визиты становятся все более распространенной формой взаимодействия между предпринимателями, учреждениями и контролирующими органами. Однако информация о результатах этих визитов обычно остается скрытой от потребителей. Предлагается внедрить систему "звездочек", аналогичную той, что используется, например, для оценки качества школ или кафе. Оценка будет выставляться на дверях учреждений и объектов после прохождения контрольным органом профилактического визита. Эти данные будут доступны крупнейшим информационным сервисам.
Замминистр подчеркнул, что учреждения и организации будут мотивированы добиваться высоких оценок, так как это будет влиять на привлекательность их услуг для потребителей. В свою очередь, контролирующие органы смогут внести больше ясности и прозрачности в систему оценки.
Этот механизм планируется внедрить в ближайшее время в виде нормативного документа. На фоне этой инициативы также стоит отметить снижение количества проверок, проводимых в текущем году, по сравнению с предыдущим. Однако сокращение проверок не должно отражаться на уровне безопасности граждан и бизнеса, так как профилактические мероприятия продолжают обеспечивать необходимый уровень безопасности.
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