Минэкономразвития предложило внедрить систему "звезд" для оценки российских предприятий

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство экономического развития России представило инициативу внедрения систему "звезд" для оценки организаций и учреждений после проведения профилактических визитов контролирующими органами. Эту информацию обнародовал заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев на Всероссийском форуме контрольных органов, сообщает ТАСС.

Фото: openverse.org

Согласно инициативе, профилактические визиты становятся все более распространенной формой взаимодействия между предпринимателями, учреждениями и контролирующими органами. Однако информация о результатах этих визитов обычно остается скрытой от потребителей. Предлагается внедрить систему "звездочек", аналогичную той, что используется, например, для оценки качества школ или кафе. Оценка будет выставляться на дверях учреждений и объектов после прохождения контрольным органом профилактического визита. Эти данные будут доступны крупнейшим информационным сервисам.

Замминистр подчеркнул, что учреждения и организации будут мотивированы добиваться высоких оценок, так как это будет влиять на привлекательность их услуг для потребителей. В свою очередь, контролирующие органы смогут внести больше ясности и прозрачности в систему оценки.

Этот механизм планируется внедрить в ближайшее время в виде нормативного документа. На фоне этой инициативы также стоит отметить снижение количества проверок, проводимых в текущем году, по сравнению с предыдущим. Однако сокращение проверок не должно отражаться на уровне безопасности граждан и бизнеса, так как профилактические мероприятия продолжают обеспечивать необходимый уровень безопасности.

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