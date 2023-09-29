Глава Союза мукомольных предприятий предупредил о дефиците чёрного хлеба в России

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко рассказал, почему в России исчезнет чёрный хлеб.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Свириденко объяснил, что ржаной хлеб в скором времени станет в России "псевдореликтом", то есть редкостью.

Связано это, по словам эксперта, с сокращением производства ржаной муки и проблем с качеством зерна.

Он отметил, что хлеб из высококачественных сортов пшеничного хлеба будет дешевле из-за стоимости сырья.

Свириденко считает, что про рожь государственные органы забыли, так как она производится в значительно меньших объёмах, чем пшеница.

Академик РАН Пётр Чекмарёв отметил, что в 2024 году у РФ есть все шансы остаться без злаков, из которых производится чёрный хлеб.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.