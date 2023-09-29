Глава Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко рассказал, почему в России исчезнет чёрный хлеб.
Свириденко объяснил, что ржаной хлеб в скором времени станет в России "псевдореликтом", то есть редкостью.
Связано это, по словам эксперта, с сокращением производства ржаной муки и проблем с качеством зерна.
Он отметил, что хлеб из высококачественных сортов пшеничного хлеба будет дешевле из-за стоимости сырья.
Свириденко считает, что про рожь государственные органы забыли, так как она производится в значительно меньших объёмах, чем пшеница.
Академик РАН Пётр Чекмарёв отметил, что в 2024 году у РФ есть все шансы остаться без злаков, из которых производится чёрный хлеб.
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