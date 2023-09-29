В течение пятилетнего периода Россия может восстановить накопление средств в Фонде национального благосостояния за счёт увеличения собственного производства и доходов от продажи нефти и газа. Экономист и член московского отделения "Деловой России" Алексей Хижняк поделился этой точкой зрения с URA.RU.

"У нашей страны есть возможности для расширения собственного производства с высоким экспортным потенциалом, что позволит в течение пятилетнего цикла сократить зависимость от заимствований из Фонда национального благосостояния и вернуться к модели аккумуляции резервов. Ключевыми являются два аспекта: стратегический план на пяти, десяти и двадцати лет и четкая дорожная карта его воплощения с государственным и частным финансированием, исключая отклонения из-за "внешних обстоятельств"," — отметил Алексей Хижняк.

"Впервые за многие годы предусмотрено использование Фонда национального благосостояния для финансирования дополнительных расходов федерального бюджета (сверх правила) в объеме 2,9 трлн рублей в текущем году и 1,3 трлн рублей в 2024 году. Таким образом, предусмотрено постепенное уменьшение использования средств Фонда национального благосостояния на дополнительные расходы федерального бюджета и восстановление бюджетной политики в переходный период. Этот подход направлен на обеспечение экономической и финансовой стабильности. Важное утверждение — у нас есть резервы, они достаточны, и цены на нефть и газ продолжают расти, что создает дополнительные возможности для новых резервов", — пояснил эксперт.