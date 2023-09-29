Аналитик Антонов: запрет на вывоз валюты из РФ укрепит рубль

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Возможный запрет на вывоз валюты из России представляется финансовому аналитику BitRiver, Владиславу Антонову как эффективное средство для укрепления рубля. В интервью URA. RU он заявил, что помимо этого, иные валютные ограничения также могут способствовать укреплению национальной валюты.

Фото: openverse

"Власти могут поддерживать курс рубля через валютные ограничения, например, введение обязательной репетиции или даже принудительной продажи валютной выручки. Тем не менее, бизнес, вероятно, будет против таких мер, учитывая, что он уже возвращает более 80% своей валютной выручки в Россию. Могут быть введены новые ограничения, такие как снижение максимального лимита на вывоз валюты из страны или временный запрет, по крайней мере, на несколько месяцев. Это, безусловно, поможет стабилизировать рубль в краткосрочной перспективе, но после отмены этих мер рубль, вероятно, снова начнет снижаться", — пояснил Владислав Антонов.

Аналитик также утверждает, что укреплению рубля способствует ограничение на импорт зарубежных товаров.

"Ограничения на импорт товаров, за которые нельзя будет расплатиться в рублях или валютах дружественных стран, также могут помочь. Однако быстрое импортозамещение многих товаров, особенно брендовых, затруднительно, и возможен дефицит некоторых непродовольственных товаров. Поэтому, по мнению Антонова, наиболее актуальным способом снижения давления на рубль является предложение Банка России о зеркалировании операций по покупке валюты в бюджете. Кроме того, он предположил, что временные пошлины на экспорт, введенные с 1 октября, также могут благоприятно сказаться на курсе рубля". — добавил Антонов.

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