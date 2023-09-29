Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России разрабатывается модуль, способный находить нарушения по обращению с ТКО
Актрису Юлию Захарову пытаются вернуть в "рабочее состояние" после похорон Гришечкина
Ставки подняты, но жильё дорожает почти везде
Друг Виктории Бони высказался о ее фото после пластики
МО: под Николаевом уничтожены два МиГ-29, переданные Украине Польшей
Врач Носков: безопасной для здоровья дозы вина не существует
Блогер Оксана Самойлова показала, как выглядит без наращенных волос
"Вагнер" возвращается на СВО под новым "брендом": вторая жизнь или красивая легенда?
В Нижегородской области вернувшийся домой участник СВО сжёг сестру

Аналитик Антонов: запрет на вывоз валюты из РФ укрепит рубль

1:52
Экономика

Возможный запрет на вывоз валюты из России представляется финансовому аналитику BitRiver, Владиславу Антонову как эффективное средство для укрепления рубля. В интервью URA. RU он заявил, что помимо этого, иные валютные ограничения также могут способствовать укреплению национальной валюты.

Аналитик Антонов: запрет на вывоз валюты из РФ укрепит рубль
Фото: openverse

"Власти могут поддерживать курс рубля через валютные ограничения, например, введение обязательной репетиции или даже принудительной продажи валютной выручки. Тем не менее, бизнес, вероятно, будет против таких мер, учитывая, что он уже возвращает более 80% своей валютной выручки в Россию. Могут быть введены новые ограничения, такие как снижение максимального лимита на вывоз валюты из страны или временный запрет, по крайней мере, на несколько месяцев. Это, безусловно, поможет стабилизировать рубль в краткосрочной перспективе, но после отмены этих мер рубль, вероятно, снова начнет снижаться", — пояснил Владислав Антонов.

Аналитик также утверждает, что укреплению рубля способствует ограничение на импорт зарубежных товаров.

"Ограничения на импорт товаров, за которые нельзя будет расплатиться в рублях или валютах дружественных стран, также могут помочь. Однако быстрое импортозамещение многих товаров, особенно брендовых, затруднительно, и возможен дефицит некоторых непродовольственных товаров. Поэтому, по мнению Антонова, наиболее актуальным способом снижения давления на рубль является предложение Банка России о зеркалировании операций по покупке валюты в бюджете. Кроме того, он предположил, что временные пошлины на экспорт, введенные с 1 октября, также могут благоприятно сказаться на курсе рубля". — добавил Антонов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
"Над актёрами он просто издевался": Александр Лазарев раскритиковал режиссёра Богомолова
Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
Уролог Малхасян перечислил несколько основных сигналов нездоровья почек
Отношение к туристам: Краснодарский край оказался менее гостеприимным, чем Камчатка и Дагестан
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Последние материалы
Аналитик Антонов: запрет на вывоз валюты из РФ укрепит рубль
В России разрабатывается модуль, способный находить нарушения по обращению с ТКО
Актрису Юлию Захарову пытаются вернуть в "рабочее состояние" после похорон Гришечкина
Ставки подняты, но жильё дорожает почти везде
Друг Виктории Бони высказался о ее фото после пластики
МО: под Николаевом уничтожены два МиГ-29, переданные Украине Польшей
Врач Носков: безопасной для здоровья дозы вина не существует
Блогер Оксана Самойлова показала, как выглядит без наращенных волос
"Вагнер" возвращается на СВО под новым "брендом": вторая жизнь или красивая легенда?
В Нижегородской области вернувшийся домой участник СВО сжёг сестру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников