В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 19 242 рублей

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Российской Федерации представило законопроект в Государственную Думу, направленный на установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года в размере 19 242 рублей. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Думы, сообщает РИА Новости.

Фото: Wikipedia

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц", — написано в документе.

В законопроекте отмечается, что начиная с 1 января 2024 года предлагается установить минимальную сумму оплаты труда на уровне 19 242 рублей в месяц. В тексте документа подчеркивается, что этот шаг сопровождается ростом МРОТ на 18,5%, что приведет к увеличению соотношения данной суммы к медианной заработной плате за предыдущий год до 47,7%.

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