С 8 сентября впервые курс доллара перевалил за 98 рублей

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Впервые с 8 сентября текущего года курс доллара на Московской бирже превысил 98 рублей, как указывают данные торговой площадки. На момент 13:49 по московскому времени, американская валюта выросла на 1,27%, достигнув отметки 98,02 рубля. Однако спустя шесть минут рост замедлился, и доллар начал торговаться по курсу 97,87 рубля.

Фото: Openverse

Также стоит отметить, что евро увеличилось на 1,58%, достигнув 103,82 рубля, а юань поднялся на 0,83%, до 13,418 рубля.

Следует отметить, что 15 сентября Центробанк второй раз подряд увеличил ключевую процентную ставку до 13% из-за высокого инфляционного давления на российскую экономику. Ранее регулятор повышал ставку 15 августа с 8,5% до 12% годовых.

В связи с этим в Министерстве экономического развития России появилась идея о возможном решении проблемы высокой волатильности рубля путем введения "некой мембраны" между внутренним и внешним рынками валюты, аналогичной китайской модели.

Однако глава Центробанка, Эльвира Набиуллина, выразила свое несогласие с этой идеей, отметив, что в настоящее время Китай пытается либерализовать контроль над движением капитала, в то время как Россия уже проделала этот путь. По ее мнению, переход к китайской модели будет шагом назад.

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