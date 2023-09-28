Индексы РТС и Мосбиржи поднялись на 1,18-1,32%: каковы прогнозы

5:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

В четверг, 28 сентября, на российском акционерном рынке наблюдался рост, который был поддержан слабостью национальной валюты и устойчивыми ценами на нефть.

Фото: Авторство: Fitiss.CC BY-SA 3.0

Индекс Московской биржи завершил день с повышением на 1,32%, достигнув отметки 3 108,07 пункта, в то время как долларовый индекс РТС увеличился на 1,18%, достигнув 1011,04 пункта. Курс доллара снизился на 0,1% и составил 96,8 рубля, а евро подорожало на 0,25%, достигнув 102,21 рубля. Юань также прибавил 0,09%, стоимость составила 13,31 рубля.

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций", считает, что поддержку российским акциям оказало улучшение общерыночных настроений, поскольку мировые индексы в основном росли в этот день.

СМИ сообщили, что члены Сената США согласились вынести на голосование проект временного бюджета, который обеспечит финансирование работы правительства до 17 ноября. Если этот проект не будет принят, то 1 октября произойдет финансовый затруднительный период, подчеркнул Бахтин.

Цены на нефть марки Brent колебались в диапазоне $93-95 за баррель. Этот рост был поддержан уменьшением запасов нефти в США и опасениями относительно продолжительности запрета на экспорт нефтепродуктов из России. В то же время, третья оценка роста ВВП США во втором квартале совпала с прогнозами аналитиков (2,1% квартал к кварталу).

Рынок акций

Наибольший рост к завершению торговой сессии продемонстрировали акции "Русагро" (+6,08%), привилегированные и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+3,04% и +2,48% соответственно), расписки "Глобалтранса" (+2,57%), акции "Лукойла" (+2,11%) и бумаги "Россетей" (+1,17%). Обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" выросли на 1% и 0,6% соответственно.

Аналитик Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" полагает, что акции "Русагро" и "Глобалтранса" росли на фоне рынка, не имея конкретных оснований. Бумаги нефтяных компаний, видимо, получили поддержку от роста цен на нефть, хотя они немного корректировались после локальных максимумов.

"Россети" объявили о значительном увеличении прибыли по РСБУ в первом полугодии 2023 года в 6,4 раза, достигнув 202 миллиарда рублей, а по МСФО чистая прибыль составила 123,87 миллиарда рублей за аналогичный период. Компания ранее анонсировала отсутствие дивидендов до 2026 года, но также подчеркнула, что может пересмотреть решение в любой год, в зависимости от результатов.

Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды в размере 27,54 рубля на оба типа акций с доходностью около 4,5%.

Наибольшие потери показали акции Мосбиржи (-3,15%), бумаги "Аэрофлота" (-1,53%), котировки АФК "Система" (-1,07%), акции МТС (-0,6%) и котировки "Яндекса" (-0,51%).

Акции Мосбиржи переживают коррекцию вниз после обновления дивидендной политики, которая предусматривает выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, по сравнению с предыдущей нормой в 60%. Это решение вызвало негативную реакцию, хотя предлагаемые выплаты значительно превышают объем выплат компании за 2022 год (30% от чистой прибыли по МСФО).

Прогноз

На заключительный день недели рубль может оставаться под давлением из-за окончания налогового периода, что делает акции экспортеров более привлекательными. Однако, следует учитывать фактор пятницы, который может сдерживать активность инвесторов.

Прогноз "БКС мир инвестиций" для индекса Мосбиржи на 29 сентября составляет 3 000 — 3 125 пунктов, а для курса доллара — 95,5-97,5 рубля.

В Freedom Finance Global прогнозируют, что индекс Мосбиржи в следующий день будет двигаться в диапазоне 3 000 — 3 100 пунктов. Курс доллара к рублю может колебаться в интервале 95,5-97,5 рубля, евро/рубль — 102-104 рубля, а юань/рубль — 12,9-13,5 рубля.

Завтрашние события включают в себя предварительные данные по индексу потребительских цен в еврозоне за сентябрь и информацию о потребительских расходах в США за август. Также пройдут собрания акционеров "Новатэка" и "Ренессанс Страхования", где будут обсуждаться вопросы утверждения дивидендов.

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