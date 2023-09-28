Нефти меньше, денег больше: тактика России работает

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Саудовская Аравия значительно сократили объёмы добычи и, соответственно, продажи нефти. И выиграли от этого, поскольку рост мировых цен на нефть в значительной степени компенсировали сокращение объёмов продаж.

Фото: "Houston Ship Channel - Oil Tanker" by roger4336 is licensed under CC BY-SA 2.0.

По итогам третьего квартала доходы Саудовской Аравии от продажи нефти вырастут примерно на 5,7 процента по сравнению с показателями второго квартала. В деньгах это почти 2,6 миллиарда долларов.

При этом суточный прирост прибыли составит почти 30 миллионов долларов.

А прибыль России от продажи нефти вырастет ещё больше, на 2,8 миллиарда долларов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Energy Aspects.

После решения властей России и Саудовской Аравии о дополнительном сокращении добычи нефти до конца года мировые цены на североморскую марку Brent приблизились к концу этого месяца к отметке в сто долларов за баррель.

А стоимость российской нефти Urals возросла до 85-86 долларов за баррель. Напомним, странами Запада был установлен потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.