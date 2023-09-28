Россия не собирается наращивать экспорт нефти взамен экспорта нефтепродуктов

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что обсуждение увеличения экспорта нефти Россией в настоящее время не ведется. Он был спрошен о возможных переговорах с Эр-Риядом относительно увеличения поставок нефти из РФ на мировой рынок, чтобы компенсировать потери от приостановки экспорта нефтепродуктов.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Однако Песков подчеркнул, что в настоящий момент таких обсуждений не ведется, поскольку Россия строго придерживается всех договоренностей с ОПЕК+. Такое же подходит и для партнеров по этому соглашению.

Стремление к стабилизации рынка нефти активно обсуждается в контексте прогнозов ОПЕК о возможном дефиците нефти к концу текущего года, который может составить 3 миллиона баррелей в сутки. США, в свою очередь, пытаются подчеркнуть рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, как ключевой фактор стабилизации рынка.

Однако последние события свидетельствуют о том, что внимание сосредотачивается на решениях ОПЕК+, особенно на Саудовской Аравии, сообщает oilcapital.ru.

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