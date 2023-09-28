В Ростовской области не останавливается рост цен на бензин и дизельное топливо

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период с 18 по 24 сентября в Ростовской области отмечен последний всплеск цен на топливо, свидетельствуют данные Росстата. Тенденция к росту цен видна при сравнении данных за указанный период с предыдущей неделей.

Фото: openverse

Таким образом, средняя цена на бензин составила 58,7 рубля за литр, в то время как дизельное топливо подорожало до 65,6 рубля за литр, по сравнению с предыдущим показателем в 64,3 рубля.

Если рассматривать изменения по маркам топлива, то АИ-92 подорожал с 54,1 до 54,4 рубля, АИ-95 — с 59,7 до 60,1, а АИ-98 — с 68,5 до 68,7 рубля. Важно отметить, что тренд увеличения стоимости топлива затронул 70 субъектов страны. Максимальный рост цен зафиксирован в Магаданской области, где он составил 4%, сообщает rostovgazeta.ru.

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