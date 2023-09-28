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В Ставропольском отделении ЦБ объяснили рост цен перехлёстом спроса над производством

Экономика

По словам Георгия Тикунова, управляющего Ставропольским отделением Южного ГУ Банка России, на более высокую инфляцию в регионе повлияла потребительская активность. Ожидается, что недавнее повышение ключевой процентной ставки Центральным банком России поможет охладить экономику и поддерживать инфляцию в приемлемых пределах. Тикунов пояснил, что повышение ключевой ставки является реакцией на инфляционные риски, в том числе связанные с колебаниями обменного курса, которые могут привести к длительному ускорению инфляции.

В Ставропольском отделении ЦБ объяснили рост цен перехлёстом спроса над производством
Фото: https://en.amwalalghad.com/russias-central-bank-hikes-rates-by-350bps-to-12/

Тикунов подчеркнул, что внутренний спрос опережает расширение производственных мощностей, оказывая давление на цены. Возросший спрос на товары, включая импорт, влияет на обменный курс рубля, и вызванное этим снижение обменного курса способствует росту цен. Инфляционные ожидания среди потребителей и предприятий также растут, заставляя людей совершать покупки раньше, чем планировалось, и ещё больше увеличивая спрос.

Решение Банка России по ключевой процентной ставке направлено на то, чтобы контролировать эту динамику и вернуть инфляцию к целевому показателю в 4% в наступающем году. Изменения ключевой ставки постепенно повлияют на процентные ставки банков по кредитам и депозитам, при этом изменение среднерыночных ставок по краткосрочным кредитам примерно на 0,8 процентного пункта произойдет через 2-4 месяца после изменения краткосрочных ставок на межбанковском рынке на 1%.

Что касается депозитных счетов, Тикунов отметил, что некоторые банки в настоящее время предлагают процентные ставки в размере 9-10% годовых, что может помочь компенсировать прогнозируемый уровень инфляции в 6-7% в 2023 году. Это означает, что в реальном выражении вкладчики могут рассчитывать на положительную отдачу от своих сбережений, что может стимулировать людей больше сберегать и меньше тратить, сообщает newstracker.ru.

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Динамика цен на нефтепродукты в Ставропольском крае стабилизировалась
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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