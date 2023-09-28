Производство водки в России с начала года снизилось на 5%

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производство водки в России с начала года сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение объясняется усилиями по борьбе с незаконным оборотом алкоголя. Однако дефицита водки в стране не ожидается. Игорь Косарев, президент Союза производителей алкогольной продукции, поделился этой информацией в ходе Московского финансового форума.

Фото: openverse

"По состоянию на 1 сентября у нас наблюдается снижение производства водки на 5%. Это связано с борьбой с незаконным оборотом наркотиков. [Дефицита] не ожидается" — пояснил Косарев.

Российский алкоголь, особенно водка, составляет значительную часть рынка крепкого алкоголя в стране, на его долю приходится около 85%. Следовательно, по словам Косарева, события в других сегментах крупного алкогольного рынка существенно не влияют на общую ситуацию.

Росалкогольрегулирование, федеральная служба России по контролю за оборотом алкоголя и табака, сообщили, что производство водки в России в августе 2023 года увеличилось на 8,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, достигнув 7,3 млн дал (децилитров).

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