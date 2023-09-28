На фоне ограничений России на экспорт бензина и дизтоплива Евросоюз охватила паника

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия ограничила экспорт дизельного топлива для защиты своего внутреннего рынка, что привело к резкому росту цен в Европейском союзе. Эта ситуация усугубляет борьбу за нефтепродукты, и к концу года цена на сырьё может достичь отметки в 100 долларов за баррель. Запад обвиняет Россию в использовании нефти как оружия. ЕС охватила паника.

Фото: openverse

На глобальном рынке сейчас наблюдается дефицит дизельного топлива, и Европейский союз находится в зоне повышенного риска. Прямых поставок дизтоплива из России больше нет, а запасы сократились вдвое. В результате цены на дизельное топливо в Европе выросли на 60%.

Россия ввела бессрочный запрет на экспорт дизтоплива до удовлетворения внутреннего спроса. Также не исключается введение заградительной пошлины в размере от 20 до 50 тысяч рублей за тонну, пишет РИА Новости.

Дизельное топливо играет важную роль в мировой экономике, особенно в грузоперевозках, судоходстве и авиации. Зимой цены на этот ресурс и его производные становятся особенно чувствительными к росту. Например, Германия и северо-восток США сильно зависят от дизеля в зимний сезон.

"Москва намерена вызвать хаос на мировых рынках. Кремль всегда видел в нефти оружие", — уверены в RBC Сapital Markets.

Этот дефицит сырья и рост цен приведут к повышению инфляции в Европейском союзе. Запад считает, что решение России связано не с желанием снизить цены на внутреннем рынке, а с целью увеличить цены в мировом масштабе.

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