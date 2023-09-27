Росстат: Производство гречки в России в августе выросло в 1,5 раза

2:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе 2023 года в России производство гречки выросло на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 40,6 тысяч тонн. Однако по сравнению с июлем 2023 года этот показатель снизился на 9,2%, согласно данным Росстата.

Фото: openverse.org

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки также увеличилось в августе 2023 года на 6,8% по сравнению с прошлым годом и на 20,1% по сравнению с июлем 2023 года, достигнув 798,4 тысяч тонн. Производство риса увеличилось на 44,2% в годовом выражении и на 2,1% по сравнению с июлем, составив 45,4 тысяч тонн. Объем производства макаронных изделий вырос на 2% в годовом выражении и на 6,3% по сравнению с июлем, достигнув 132,2 тысяч тонн, сообщает ТАСС.

Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения в августе уменьшилось на 1,6% по сравнению с предыдущим годом, но увеличилось на 1% по сравнению с июлем 2023 года, составив 424,6 тысяч тонн.

Объем производства нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в августе составил 503,4 тысячи тонн, увеличившись на 50,3% по сравнению с августом 2022 года, но снизившись на 11,5% по сравнению с июлем 2023 года. Рафинированного подсолнечного масла и его фракций было произведено 237,6 тысяч тонн, что на 24,7% меньше по сравнению с предыдущим годом, но на 1,7% больше по сравнению с июлем.

Производство белого свекловичного сахара выросло на 28,5% по сравнению с августом 2022 года и в 9,8 раза превысило объем производства июля 2023 года, составив 476,9 тысяч тонн. Производство шоколада и кондитерских изделий с сахаром снизилось на 0,3% по сравнению с августом 2022 года, но увеличилось на 19,7% по сравнению с июлем 2023 года и составило 166,5 тысяч тонн.

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