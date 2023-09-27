Финконсультант Гордиенко: постоянная экономия не может помочь разбогатеть

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вечная экономия от отказ от комфорта никак не помогут россиянам разбогатеть. В этом уверена инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко.

Фото: Openverse

Эксперт объяснила, что многие россияне думают, что смогут стать богаче, если будут постоянно экономить и отказывать себе в желанных покупках и комфорте. Однако это ложное мнение, пишет Газета.Ru.

"Мнение о том, что, считая каждую копейку, вы разбогатеете, является ложным. Экономия не поможет добиться финансовой независимости, а лишь сделает вашу жизнь дискомфортной и нанесет ущерб ее благополучию", — рассказала Гордиенко.

Банкир напомнила, что привычку экономить на всём ребёнку закладывают родители, которые жили небогато и очень долго копили деньги на крупные покупки. Они часто говорили, что у них нет денег. Дети это запоминают, и это мешает им стать богатыми, когда они вырастают.

Пытаясь сэкономить, люди покупают товары подешевле, однако они быстро выходят из строя, требуя ремонта или замены, и заставляя тратить ещё больше денег.

Финансист напомнила, что из-за постоянной экономии качество жизни снижается, люди не имеют возможности получить удовлетворение от действительно качественных товаров или услуг.

"Если вы хотите добиться богатства, то нужно не экономить, а искать способы больше заработать и ставить перед собой правильные финансовые цели", — добавила Гордиенко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.