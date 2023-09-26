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Россия может стать мировым лидером в экспорте метанола

3:37
Экономика

На фоне сокращения экспорта газа и санкций, затрагивающих традиционный российский экспорт, у страны есть возможность увеличить продажи ценного сырья, такого как метанол. Однако, чтобы воспользоваться этой возможностью, развитие логистики имеет решающее значение, как отметил в интервью Андрей Сизов, председатель правления ООО "Балтийский метанол". Вот несколько ключевых моментов из интервью:

Россия может стать мировым лидером в экспорте метанола
Фото: openverse

Проблемы в традиционном экспорте: традиционными экспортными товарами России являются нефть, газ, уголь и металлы. Продажа их даже в "дружественные" страны сопряжена с различными трудностями и проблемами, включая логистические проблемы и конкуренцию со стороны других поставщиков. Кроме того, страны-потребители все больше внимания уделяют "зеленой повестке дня".

Универсальность метанола: Метанол находит применение практически во всех системообразующих секторах экономики, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, фармацевтика, строительство и даже в качестве топлива для транспорта. Россия обладает конкурентным преимуществом благодаря доступу к относительно недорогому сырью и электроэнергии для производства метанола, в первую очередь из природного газа.

Утилизация неиспользованного газа: В связи с закрытием европейского газового рынка для России появилась возможность перенаправить неиспользуемые ресурсы природного газа на производство метанола.

"Наши традиционные экспортные товары — нефть, газ, уголь, металлы. Их продажа даже в "дружественные" страны сопряжена с целым рядом трудностей и проблем. Какие-то, например, логистические, преодолимы. С какими-то — конкуренцией со стороны других поставщиков или стремлением стран-потребителей следовать "зеленой повестке" — совладать сложнее. В этом плане, на мой взгляд, незаслуженно забыт такой продукт, как метанол" — отметил Андрей Сизов.

Санкции в отношении метанола: ЕС ввел санкции в отношении российского метанола в 2022 году, а запрет на импорт вступил в силу в июне 2023 года. Ранее экспорт метанола в основном направлялся в Финляндию и Беларусь, эффективно обслуживая западные рынки. Однако существует потенциал для увеличения перевалки через дальневосточные порты.

Готовность инфраструктуры: логистическая инфраструктура России, особенно портовые сооружения, нуждается в развитии, чтобы приспособиться к изменению объемов экспорта метанола. Крайне важно преодолеть историческую зависимость от финских портов при поставках метанола.

Рост мирового рынка метанола: По прогнозам, мировой рынок метанола вырастет на треть почти до 45 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, при этом значительная доля потребления будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион, где расположены растущие и "дружественные" экономики.

В заключение следует отметить, что метанол предоставляет России возможность диверсифицировать свой экспорт и воспользоваться своим конкурентным преимуществом в производстве. Развитие логистической инфраструктуры для облегчения экспорта метанола на растущие рынки, особенно в Азиатско-Тихоокеанский регион, может помочь России извлечь выгоду из прогнозируемого роста мирового рынка метанола, сообщает newizv.ru.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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