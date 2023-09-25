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Россия нашла способ обхода санкций G7 на экспорт нефти

1:13
Экономика

России удалось избежать санкций со стороны стран G7 на поставки нефти, составляющие более 70% ее морского нефтяного экспорта, в соответствии с анализом данных о перевозках и страховании, сообщает Газета.Ru.

Россия нашла способ обхода санкций G7 на экспорт нефти
Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

По информации Киевской школы экономики, благодаря успешным усилиям Москвы по снижению скидок на нефть в период роста цен, Россия прогнозирует получить дополнительно не менее 15 миллиардов долларов дохода к 2023 году. Этот успех стал возможным благодаря решению России отказаться от услуг страхования, предоставляемых западными компаниями.

"С учетом этих изменений в торговле нефтью, в будущем может возникнуть сложность в эффективном контроле над уровнем цен", — считает экономист Бен Хильгенсток.

Тем не менее, по расчетам исследователей из Киевской школы экономики, начиная с февраля 2022 года, санкции, ограничения и прекращение сотрудничества с Россией обернулись потерей доходов в размере 100 миллиардов долларов от экспорта нефти, что имеет существенное воздействие на общий экономический баланс РФ.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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