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Bloomberg: дорожающая нефть похоронит борьбу с инфляцией в развивающихся странах

Экономика

Подъем цен на нефть до отметки в $100 за баррель может оказать серьезное воздействие на экономики развивающихся стран, подрывая надежды на замедление инфляции и снижение процентных ставок, согласно мнению экспертов, опрошенных изданием Bloomberg.

Bloomberg: дорожающая нефть похоронит борьбу с инфляцией в развивающихся странах
Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Это может иметь серьезные последствия для активов данных стран, как предполагают аналитики. Управляющий директор по макростратегии развивающихся рынков в компании GlobalData TS Lombard, Джон Харрисон считает, что перспективы на снижение инфляции в развивающихся экономиках уже под угрозой из-за роста стоимости нефти.

Экономики, зависящие от импорта углеводородов, окажутся в наиболее уязвимом положении, как указывает стратег в компании Tellimer Хаснайн Малик. Среди таких стран можно выделить Индию, Филиппины и Пакистан. Высокая стоимость нефти сможет усилить инфляцию и дефицит в бюджетах данных стран, сказал Карлос де Соуза, управляющий активами. Это может привести к ослаблению национальных валют и повышению доходности облигаций.

Аналитики Nomura считают, что Индия будет наиболее сильно затронута ростом цен на нефть. Это может вынудить регуляторов в развивающихся странах отложить дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики. В конечном итоге, это может сказаться на темпах роста ВВП в ряде стран, и, как следствие, оказать негативное воздействие на мировую экономику.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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