Директор СДЭК рассказала, в каких случаях можно просить повышения зарплаты

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Существуют три конкретные ситуации, при которых россиянам не только можно, но и нужно просить повышения зарплаты. О них напомнила директор по персоналу СДЭК Елена Ельнова.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

"В целом по России чаще всего изменение зарплаты происходит раз в год, крайне редко — два раза в год. Есть три веских повода попросить прибавки. Первый — смена должности, когда зарплата растет вместе с позицией", — рассказала Ельнова, слова которой приводит Газета.Ru.

Вторая ситуация — когда сотрудник поднимается по карьерной лестнице, его профессиональные умения и навыки растут, а деятельность становится более эффективной. В таком случае зарплата может увеличиться на 15-40%, в зависимости от того, насколько стремительным получился карьерный рост.

В-третьих, когда у работника появляется дополнительная нагрузка, он берёт на себе новые задачи или собирается готовить новые проекты, зарплату ему должны также повысить.

Иногда просить о прибавке не нужно, так как компания сама индексирует зарплаты персонала на фоне меняющейся экономической ситуации.

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