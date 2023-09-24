Следующие два года правительство России предлагает покрывать дефицит бюджета заёмными средствами, хотя в стране полно денег, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Щапов.
Он напомнил, что в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накоплено более 10 триллионов рублей, но действующее законодательство разрешает тратить их лишь при падении нефтегазовых доходов.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, переход на внешние займы приведёт к огромным тратам на обслуживание долга.
"Госдолг постоянно растёт и можно легко проскочить тот объем, после которого выплаты по долгам лягут тяжким грузом на бюджет страны", — подчеркнул парламентарий в интервью URA.RU.
Щапов предлагает не держать средства ФНБ в банках, которые "и так пухнут от прибылей", а направить деньги в реальный сектор экономики для выполнения задач по импортозамещению.
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