Депутат Щапов назвал главный риск для бюджета России: "Госдолг постоянно растёт"

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Следующие два года правительство России предлагает покрывать дефицит бюджета заёмными средствами, хотя в стране полно денег, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Щапов.

Фото: Openverse

Он напомнил, что в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накоплено более 10 триллионов рублей, но действующее законодательство разрешает тратить их лишь при падении нефтегазовых доходов.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, переход на внешние займы приведёт к огромным тратам на обслуживание долга.

"Госдолг постоянно растёт и можно легко проскочить тот объем, после которого выплаты по долгам лягут тяжким грузом на бюджет страны", — подчеркнул парламентарий в интервью URA.RU.

Щапов предлагает не держать средства ФНБ в банках, которые "и так пухнут от прибылей", а направить деньги в реальный сектор экономики для выполнения задач по импортозамещению.

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