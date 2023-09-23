Депутат Завальный заявил, что низкие цены на бензин удержать невозможно

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный подчеркнул, что поддерживать низкие цены на бензин, субсидируя внутренний рынок за счет внешнего, является несбалансированным подходом. Эту позицию он выразил, говоря с агентством "Интерфакс".

Фото: openverse

Чтобы решить ситуацию, депутат видит необходимость повышения таможенных пошлин и пересмотра параметров демпфера с учетом таких изменений. Завальный также указал на ограниченный срок действия введенного запрета на экспорт нефтепродуктов, который не должен превышать нескольких недель, максимум месяц, чтобы избежать убыточности для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

21 сентября правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт топлива с целью стабилизации внутреннего рынка. Эти ограничения касаются бензина и дизтоплива, включая продукцию, приобретенную на биржевых торгах, за исключением некоторых случаев, где доля в экспорте минимальна.

Правительство также подчеркнуло, что в России нет дефицита топлива как на оптовом, так и на розничном уровне, и что на НПЗ, в нефтебазах и резервуарах накоплены достаточные запасы.

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