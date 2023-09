Эрдоган: игнорировать Россию в вопросе зерновой сделки нельзя

Your browser does not support the audio element.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношение западных стран к России в вопросе зерновой сделки неправильное, он подчеркивает, что нельзя игнорировать Россию в этой области. Он указал на уникальность России как страны, занимающей важное место в мире по производству зерна и по своему географическому положению, сообщает РИА Новости.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.