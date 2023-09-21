Эрдоган: игнорировать Россию в вопросе зерновой сделки нельзя

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношение западных стран к России в вопросе зерновой сделки неправильное, он подчеркивает, что нельзя игнорировать Россию в этой области. Он указал на уникальность России как страны, занимающей важное место в мире по производству зерна и по своему географическому положению, сообщает РИА Новости.
"…Я не считаю такое отношение правильным, потому что Россия — это необычная страна. Россия занимает место и по площади, и по своему положению в мире. Поэтому Россия является практически одной из ведущих стран мира по производству зерна. Такую страну нельзя игнорировать", — сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке, его заявление распространила пресс-служба турецкого лидера.
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