Эрдоган: игнорировать Россию в вопросе зерновой сделки нельзя

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношение западных стран к России в вопросе зерновой сделки неправильное, он подчеркивает, что нельзя игнорировать Россию в этой области. Он указал на уникальность России как страны, занимающей важное место в мире по производству зерна и по своему географическому положению, сообщает РИА Новости.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"…Я не считаю такое отношение правильным, потому что Россия — это необычная страна. Россия занимает место и по площади, и по своему положению в мире. Поэтому Россия является практически одной из ведущих стран мира по производству зерна. Такую страну нельзя игнорировать", — сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке, его заявление распространила пресс-служба турецкого лидера.

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