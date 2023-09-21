JPMorgan: цена нефти может достигнуть $120 за баррель из-за ограничений РФ и ОАЭ

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики из JPMorgan предупредили о возможном росте цен на нефть до отметки в $120 за баррель, и это может быть связано с уменьшением предложения со стороны ОПЕК+. Согласно их оценке, дальнейшее снижение объемов добычи нефти со стороны ОПЕК+ может привести к резкому взлету цен на этот сырьевой рынок. Отмечается, что за последний месяц цены на нефть уже выросли на 27%, достигнув отметки выше $95 за баррель. Этот рост объясняется как увеличением спроса, так и сокращением добычи нефти ОПЕК+, сообщает Gazeta.ru.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Аналитики JPMorgan считают, что лидеры ОПЕК+ могут продолжить сокращать объемы производства нефти, что, в свою очередь, может подтолкнуть цены к уровню $120 за баррель во второй половине 2023 года. Они также предупреждают, что такой резкий скачок цен может оказать серьезное воздействие на мировую экономику, вызвав практически полное замедление ее роста в следующем квартале. Подобные ценовые шоки обычно предшествуют рецессиям.

Интересно отметить, что и другие крупные финансовые институты, такие как Morgan Stanley и Goldman Sachs, также прогнозируют высокие цены на нефть в 2023–2024 годах, указывая на дефицит на рынке. Однако мнения о том, насколько высокой будут цены, различаются. В то время как Morgan Stanley считает отметку в $100 за баррель слишком высокой, Goldman Sachs прогнозируют рост цен до этой отметки, основываясь на увеличении спроса и ограничении предложения со стороны ОПЕК+. Citigroup, в свою очередь, предсказывают последующее снижение цен на нефть из-за наращивания добычи другими странами.

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