Совет Евросоюза для обоснования санкций против граждан России использует источники "разной степени достоверности", сообщило издание Politico. В числе таких с позволения сказать "источников" были статьи из журнала по кулинарии.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.