В обосновании санкций ЕС против граждан России нашли статьи из кулинарного журнала

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет Евросоюза для обоснования санкций против граждан России использует источники "разной степени достоверности", сообщило издание Politico. В числе таких с позволения сказать "источников" были статьи из журнала по кулинарии.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

В материале Politico ссылается на рабочие документы, которые Совет ЕС использовал для обоснования санкций против пяти российских предпринимателей, представителей власти и членов их семей.

Кроме статей из Financial Times и Reuters, еврочиновники также пользовались текстами с машинными переводами материалов из российских или украинских источников.

В качестве справочных материалов приводятся статьи из "Википедии" или материалы из журнала с кулинарными рецептами.

"Многие лица были внесены в список только на основе общедоступных источников, собранных с помощью простого поиска в Google, в том числе из сомнительных статей онлайн-таблоидов или анонимных блогов. Из-за этой некорректной подготовительной работы многие определения санкций включают в свой перечень грубые искажения, ложные фактические заявления и несоответствия", — говорится в материале.

Отвечая на вопрос издания, является ли статья в "Википедии" подходящим доказательством для применения санкций, неназванный европейский дипломат ответила так: "Нет общего определения того, может ли это быть приемлемо, или нет. <…> Но это также должна быть очень хорошая статья в "Википедии".

Совет ЕС отказался комментировать непубличные документы, полученные Politico.

Стоит заметить, что этот материал, хоть и даёт представление о критически низком уровне обоснований санкций, едва ли на что-либо повлияет. Как правило, европейские суды не отменяют санкции при рассмотрении соответствующих исков. Пусть даже они и введены на основании материалов журнала о кулинарии.

Но как демонстрация уровня компетенции европейских бюрократов материал Politico хорош.

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