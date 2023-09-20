Собянин поручил повысить доплату к пенсии в Москве в 2024 году

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мэр Москвы Сергей Собянин выдал указание президиуму столичного правительства о необходимости проиндексировать доплаты к пенсиям для пожилых москвичей, как сообщается на официальном веб-сайте главы столицы.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Такое поручение Собянин дал чиновникам на своем первом после инаугурации заседании президиума правительства Москвы.

Кроме этого, на этом заседании было объявлено о внесении изменений в государственные программы развития города до конца текущего года. Эти изменения затронут программы, связанные с реконструкцией московских поликлиник, реновацией жилья, развитием московского метро, а также программы "Мой район" и "Московское долголетие".

Как было ранее отмечено профессором кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова, Юлией Финогеновой, начиная с сентября, фиксированная часть пенсии для 80-летних граждан России будет увеличена вдвое.

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