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Nihon Keizai: Россия опять ударила Запад по больному месту

2:18
Экономика

Цены на нефть впервые за десять месяцев превысили отметку 90 долларов за баррель. Сработал сюрприз, который Россия и Саудовская Аравия преподнесли Западу, говорится в материале японского издания Nihon Keizai.

Nihon Keizai: Россия опять ударила Запад по больному месту
Фото: https://g2.dcdn.lt/images/pix/nafta-74863884.jpg

Ранее два крупнейших нефтедобывающих государства решили продлить ежедневное сокращение добычи нефти до конца текущего года. Россия — на 300 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия — на миллион баррелей. В общей сложности это более одного процента мирового предложения. И это в дополнение к сокращению добычи странами ОПЕК+.

Большинство участников рынка ожидали, что сокращение будет — но на один месяц, а не на три. Буквально в тот же день, как о сокращении было объявлено, эталонный сорт нефти Brent подорожал на два процента.

Повышение цен обогащает государственные финансы нефтедобывающих стран. По данным Международного валютного фонда, стоимость нефти, при которой бюджет Саудовской Аравии будет сбалансирован в этом году, составляет 80,9 доллара за баррель.

В середине года стоимость оставалась на уровне 70 долларов, а финансовые результаты государственной нефтяной компании Saudi Aramco за период апрель-июнь 2023 года показали снижение чистой прибыли на 38% по сравнению с предыдущим годом, говорится в материале японского издания (перевод "ИноСМИ").

Разумеется, рост рыночной цены выгоден и России. Кроме того, также имеет место эффект демонстрации единства с Саудовской Аравией, отмечает Nihon Keizai.

Но понятно, что цена, превышающая сто долларов за баррель, едва ли оставит равнодушными страны-потребители энергоресурсов. Особенно США, где в следующем году пройдут президентские выборы.

Впрочем, предыдущие попытки Вашингтона добиться увеличения добычи нефти не дали каких-либо результатов. И вовсе не факт, что в этот раз американцам чего-то удастся добиться на этом поприще. Хотя можно предполагать, что попытки договориться с саудитами администрация Байдена предпримет.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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