Все АЗС в Москве повысили цены на дизельное топливо

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, опубликованной на сайте Московской топливной ассоциации (МТА), средневзвешенная цена на дизельное топливо на автомобильных заправочных станциях (АЗС) Москвы за неделю, начиная с 11 сентября и заканчивая 18 сентября, увеличилась на 47 копеек, достигнув 62,13 рубля за литр. Этот рост цен замечен на всех сетях АЗС, которые находятся в системе мониторинга МТА.

Фото: openverse

Наибольший рост цен на дизельное топливо был зафиксирован на заправках "НефтьМагистрали", где цена выросла на 2 рубля и составила 68,19 рубля за литр. "Татнефть" также повысила стоимость дизтоплива на 57 копеек, достигнув 61,06 рубля за литр.

Среди других сетей АЗС, цены на дизельное топливо на заправках "Роснефти" и "Teboil" выросли на 50 копеек, составив 61,53 рубля и 62,32 рубля за литр соответственно.

Кроме того, на прошлой неделе также был отмечен рост цен на бензин. Средневзвешенная цена на АИ-92 увеличилась на 20 копеек, достигнув 50,76 рубля за литр, в то время как АИ-95 подорожал на 23 копейки и составил 56,30 рублей за литр.

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