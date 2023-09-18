Все АЗС в Москве повысили цены на дизельное топливо

Согласно информации, опубликованной на сайте Московской топливной ассоциации (МТА), средневзвешенная цена на дизельное топливо на автомобильных заправочных станциях (АЗС) Москвы за неделю, начиная с 11 сентября и заканчивая 18 сентября, увеличилась на 47 копеек, достигнув 62,13 рубля за литр. Этот рост цен замечен на всех сетях АЗС, которые находятся в системе мониторинга МТА.
Наибольший рост цен на дизельное топливо был зафиксирован на заправках "НефтьМагистрали", где цена выросла на 2 рубля и составила 68,19 рубля за литр. "Татнефть" также повысила стоимость дизтоплива на 57 копеек, достигнув 61,06 рубля за литр.
Среди других сетей АЗС, цены на дизельное топливо на заправках "Роснефти" и "Teboil" выросли на 50 копеек, составив 61,53 рубля и 62,32 рубля за литр соответственно.
Кроме того, на прошлой неделе также был отмечен рост цен на бензин. Средневзвешенная цена на АИ-92 увеличилась на 20 копеек, достигнув 50,76 рубля за литр, в то время как АИ-95 подорожал на 23 копейки и составил 56,30 рублей за литр.
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