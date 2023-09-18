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Рекордные запасы газа: Европа активно использует подземные хранилища

1:24
Экономика

Европейские страны усиленно извлекают газ из подземных хранилищ, в которых его аккумулировали на протяжении всего лета. В настоящее время темпы наполнения хранилищ снизились до минимальных значений, так как запасы превысили 94 процента их общего объема. Об этом сообщает oilcapital.ru.

Рекордные запасы газа: Европа активно использует подземные хранилища
Фото: "Burning gas stovetop in darkened room - closeup" by D Coetzee is marked with CC0 1.0.

Отбор накопленного газа стал активным, и в сентябре он достиг исторических максимумов. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, на 16 сентября объём извлеченного из хранилища газа составил 53 миллиона кубометров.

Заполненность подземных хранилищ по-прежнему остается высокой, на уровне 94,41 процента. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем средний показатель за последние пять лет на эту же дату. В настоящее время в резервуарах хранится 103,5 миллиарда кубометров газа.

Если темпы наполнения хранилищ останутся на текущем уровне, то к концу сентября Европа достигнет планки в 95 процентов заполненности хранилищ, что будет близко к максимальной загрузке, зарегистрированной в 2019 году, когда объёмы составили 97,86 процента.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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