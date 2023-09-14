В Госдепе оценили влияние санкций против турецких компаний

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация Соединенных Штатов не считает, что введение санкций в четверг против турецких компаний повлияет на процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Wikipedia

Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов теплые отношения с правительством Турции, которое является важным союзником Вашингтона.

Таким образом, он ответил на вопрос о том, беспокоится ли правительство США о том, что включение турецких компаний в черный список по России может замедлить процесс присоединения Швеции к НАТО.

Миллер подчеркнул, что Вашингтон не уведомил Анкару о своем решении ввести санкции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции к альянсу может произойти осенью текущего года.

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