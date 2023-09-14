Согласно данным, опубликованным на сайте Fitch Ratings, международное рейтинговое агентство увеличило прогнозы мировых цен на золото и коксующийся уголь до 2026 года. Об этом сообщает Gazeta.ru.
Так, ранее прогнозировавшиеся цены на золото в 2023 году в размере $1800 за тройскую унцию теперь ожидаются на уровне $1900. Это повышение связано с ростом стоимости драгоценного металла с начала текущего года.
Согласно прогнозам Fitch, цена коксующегося угля в 2023 году составит $250 за тонну, в сравнении с ранее озвученными $220. Агентство объясняет это увеличением производственных расходов.
Кроме того, агентство скорректировало прогнозы на 2024-2026 годы. Таким образом, цены на уголь ожидаются на уровне $190, $180 и $170 за тонну соответственно, вместо предыдущих $150. Fitch отмечает, что энергетический переход не окажет существенного влияния на спрос на коксующийся уголь. Рост потребления стали также будет способствовать увеличению спроса на данный вид топлива.
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