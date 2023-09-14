Fitch ожидает рост цен на уголь и золото в 2023-2026 годах

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным, опубликованным на сайте Fitch Ratings, международное рейтинговое агентство увеличило прогнозы мировых цен на золото и коксующийся уголь до 2026 года. Об этом сообщает Gazeta.ru.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Так, ранее прогнозировавшиеся цены на золото в 2023 году в размере $1800 за тройскую унцию теперь ожидаются на уровне $1900. Это повышение связано с ростом стоимости драгоценного металла с начала текущего года.

Согласно прогнозам Fitch, цена коксующегося угля в 2023 году составит $250 за тонну, в сравнении с ранее озвученными $220. Агентство объясняет это увеличением производственных расходов.

Кроме того, агентство скорректировало прогнозы на 2024-2026 годы. Таким образом, цены на уголь ожидаются на уровне $190, $180 и $170 за тонну соответственно, вместо предыдущих $150. Fitch отмечает, что энергетический переход не окажет существенного влияния на спрос на коксующийся уголь. Рост потребления стали также будет способствовать увеличению спроса на данный вид топлива.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.