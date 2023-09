Your browser does not support the audio element.

Анкара изучает предложения российской стороны касательно газового хаба, нацеленного на европейский рынок, сообщил источник, знакомый с ситуацией. В том числе президент Турции Реджеп Эрдоган поручил рассмотреть проект, предложенный "Газпромом".

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.