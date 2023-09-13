Источник: Эрдоган рассмотрит проект "Газпрома" и предложения РФ по газовому хабу

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Анкара изучает предложения российской стороны касательно газового хаба, нацеленного на европейский рынок, сообщил источник, знакомый с ситуацией. В том числе президент Турции Реджеп Эрдоган поручил рассмотреть проект, предложенный "Газпромом".

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Ранее российская компания передала коллегам из Анкары проект дорожной карты по газовому хабу на турецкой территории.

"Поручено тщательно провести исследования участников рынка, изучить спрос и предложения, в частности, с упором на европейский рынок. Поручено подготовить соответствующие предложения для их последующих обсуждений на высшем уровне", — сообщил источник РИА Новости.

Всеми аспектами занимается специально созданная группа экспертов, резюмировал собеседник агентства.

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