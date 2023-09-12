Qiwi рассказала о планах по реструктуризации компании

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Qiwi планирует завершить процесс реструктуризации к 11 ноября 2023 года и она успешно получила одобрение от биржи Nasdaq на продление установленного срока, как сообщает официальное заявление компании.

Фото: архив

"Qiwi намеревается завершить реструктуризацию к 11 ноября 2023 года и обратилась к бирже Nasdaq с запросом о продлении этого срока, необходимого для сохранения листинга. Запрос компании был одобрен биржей", — говорится в заявлении.

Изначально завершение реструктуризации было запланировано на 11 сентября 2023 года. Однако продление сроков стало необходимым в связи с требованиями получения регуляторных разрешений.

Ранее в начале июня биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию компании Qiwi и отменила свое решение о делистинге, которое было связано с разделением бизнеса на две части: АО "Киви" и Qiwi Plc. Это позволило акциям Qiwi Plc продолжить котироваться на американской бирже.

На заключительном этапе первого этапа реструктуризации, в конце июня, компания Qiwi Plc передала ряд своих компаний в России АО "Киви".

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