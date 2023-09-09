Разочарование Запада: торговля России растёт, что делать — непонятно

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торговая активность России на мировом рынке заметно выросла, несмотря на многочисленные ограничительные меры, введённые западными странами. И это ещё одна причина разочарования западных экспертов.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

На этот раз из Кильского института мировой экономики (Германия). Издание Business Insider со ссылкой на доклад этого почтенного учреждения сообщает, что в российских портах растёт число прибывающих контейнеровозов. И сейчас, несмотря на санкции и слабый рубль, их почти столько же, сколько было до начала конфликта.

Расчеты института основывались на объёме товаров, выгруженных в течение августа в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске, трёх крупнейших российских портах.

Эксперты из Кильского института мировой экономики заявили, что неизвестно, откуда поступили товары, но торговая активность "на удивление высокая" и это их "разочаровывает".

Напомним, страны Евросоюза ввели против России одиннадцать пакетов санкций.

Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что экономика нашей страны адаптируется к текущим вызовам, это показывают и данные статистики.

По его словам, в августе бюджет был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей, плюс консолидированный баланс регионов дал ещё 140 млрд рублей. Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов, которые по итогам августа превысили 1 трлн 820 млрд рублей, что на 56,5% больше уровня прошлого года, отметил глава правительства.

Такая ситуация дает основания об улучшении ситуации с бюджетом в 2024 году, считает он.

"С третьего квартала 2023 года в России наметился экономический рост, он закрепился. По оценке Минэкономразвития, в июле ВВП превысил уровень 2022 год на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%. В целом за семь месяцев 2023 года показатель увеличился более чем на 2%", — подчеркнул Мишустин.

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