Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Курской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трех подростков в ДТП
В Кабардино-Балкарии начал работу производственный цех по переработке фруктов
Розовые ананасы разлетаются с полок: что придает им такой характерный цвет?
Соцопрос показал, что 27% российских туристов путешествуют вместе с животными
Названы 5 лучших внедорожников для охоты и рыбалки
Представлено новое устройство, которое позволит определить болезнь Альцгеймера по капле крови
Ученые выяснили, как электронные сигареты влияют на организм
Марсоход НАСА впервые произвёл пригодный для человека кислород на Марсе
"Не хуже антидепрессантов": Врач назвала малоизвестные свойства бананов

Разочарование Запада: торговля России растёт, что делать — непонятно

2:21
Экономика

Торговая активность России на мировом рынке заметно выросла, несмотря на многочисленные ограничительные меры, введённые западными странами. И это ещё одна причина разочарования западных экспертов.

Разочарование Запада: торговля России растёт, что делать — непонятно
Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

На этот раз из Кильского института мировой экономики (Германия). Издание Business Insider со ссылкой на доклад этого почтенного учреждения сообщает, что в российских портах растёт число прибывающих контейнеровозов. И сейчас, несмотря на санкции и слабый рубль, их почти столько же, сколько было до начала конфликта.

Расчеты института основывались на объёме товаров, выгруженных в течение августа в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске, трёх крупнейших российских портах.

Эксперты из Кильского института мировой экономики заявили, что неизвестно, откуда поступили товары, но торговая активность "на удивление высокая" и это их "разочаровывает".

Напомним, страны Евросоюза ввели против России одиннадцать пакетов санкций.

Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что экономика нашей страны адаптируется к текущим вызовам, это показывают и данные статистики.

По его словам, в августе бюджет был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей, плюс консолидированный баланс регионов дал ещё 140 млрд рублей. Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов, которые по итогам августа превысили 1 трлн 820 млрд рублей, что на 56,5% больше уровня прошлого года, отметил глава правительства.

Такая ситуация дает основания об улучшении ситуации с бюджетом в 2024 году, считает он.

"С третьего квартала 2023 года в России наметился экономический рост, он закрепился. По оценке Минэкономразвития, в июле ВВП превысил уровень 2022 год на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%. В целом за семь месяцев 2023 года показатель увеличился более чем на 2%", — подчеркнул Мишустин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Нервный срыв: бортпроводница скакала по авто в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу. Сотрудница авиакомпании прыгала по автомобилям без обуви.

Baza: в аэропорту Шереметьево задержана прыгавшая по машинам бортпроводница
Командир ВСУ объявил, что он больше не сержант, и распустил солдат во время обстрела
"Я вам больше не сержант": командир ВСУ распустил солдат во время обстрела
Охлобыстин: "Слепаков* — подлец"
Россия ранее не наносила удары по полиции Украины. Почему выбран Кривой Рог?
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
Нашлась зацепка, способная раскрыть причину смерти школьницы из Каменска-Уральского
Вторая волна мобилизации: на фронт отправятся 23 дивизии мигрантов
Россия слаба, чтобы защитить Армению, которая сама ищет гибели
Россия слаба, чтобы защитить Армению, которая сама ищет гибели
Последние материалы
Марсоход НАСА впервые произвёл пригодный для человека кислород на Марсе
"Не хуже антидепрессантов": Врач назвала малоизвестные свойства бананов
Учёный-климатолог намеренно обманул коллег своей статьёй
Евросоюз объявил "пародией на щедрость" поставку российского зерна в Африку
В США заявили о неминуемой победе России на Украине
ТГУ: Красно-розовая окраска ледника грозит его таянием
Учёные США обнаружили способность слонов обращаться друг к другу по "имени"
Полковник Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются из-за приказов идти на смертельный штурм
Пальма плодоносит под землей: открытие ученых
Врачи назвали главный витамин в борьбе с раком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников