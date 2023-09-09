Торговая активность России на мировом рынке заметно выросла, несмотря на многочисленные ограничительные меры, введённые западными странами. И это ещё одна причина разочарования западных экспертов.
На этот раз из Кильского института мировой экономики (Германия). Издание Business Insider со ссылкой на доклад этого почтенного учреждения сообщает, что в российских портах растёт число прибывающих контейнеровозов. И сейчас, несмотря на санкции и слабый рубль, их почти столько же, сколько было до начала конфликта.
Расчеты института основывались на объёме товаров, выгруженных в течение августа в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске, трёх крупнейших российских портах.
Эксперты из Кильского института мировой экономики заявили, что неизвестно, откуда поступили товары, но торговая активность "на удивление высокая" и это их "разочаровывает".
Напомним, страны Евросоюза ввели против России одиннадцать пакетов санкций.
Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что экономика нашей страны адаптируется к текущим вызовам, это показывают и данные статистики.
По его словам, в августе бюджет был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей, плюс консолидированный баланс регионов дал ещё 140 млрд рублей. Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов, которые по итогам августа превысили 1 трлн 820 млрд рублей, что на 56,5% больше уровня прошлого года, отметил глава правительства.
Такая ситуация дает основания об улучшении ситуации с бюджетом в 2024 году, считает он.
"С третьего квартала 2023 года в России наметился экономический рост, он закрепился. По оценке Минэкономразвития, в июле ВВП превысил уровень 2022 год на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%. В целом за семь месяцев 2023 года показатель увеличился более чем на 2%", — подчеркнул Мишустин.
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