BI: немецкие аналитики разочаровались в санкциях из-за роста российской торговли

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкие аналитики разочарованы тем, что Россия продолжает наращивать торговый оборот на фоне санкций, заявили аналитики.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Так, согласно исследованию, активность российской стороны на мировых бизнес-площадках заметно выросла.

Как уточнили аналитики, от рестрикций в Евросоюзе и на Западе ждали обратного эффекта.

"В российских портах количество прибывающих контейнеровозов растёт и, несмотря на санкции и слабый рубль, находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — пишет Business Insider со ссылкой на отчёт немецких аналитиков.

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