Немецкие аналитики разочарованы тем, что Россия продолжает наращивать торговый оборот на фоне санкций, заявили аналитики.
Так, согласно исследованию, активность российской стороны на мировых бизнес-площадках заметно выросла.
Как уточнили аналитики, от рестрикций в Евросоюзе и на Западе ждали обратного эффекта.
"В российских портах количество прибывающих контейнеровозов растёт и, несмотря на санкции и слабый рубль, находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — пишет Business Insider со ссылкой на отчёт немецких аналитиков.
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