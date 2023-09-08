Росстат: инфляция в августе замедлилась с 0,63% до 0,28%,

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе текущего года в России наблюдалось замедление темпов инфляции, которая составила 0,28%, в сравнении с 0,63% в июле. Однако годовая инфляция, измеренная на августовской основе, ускорилась, достигнув 5,15%, по сравнению с 4,3% в предыдущем месяце, как сообщило Росстат в пятницу.

Фото: Openverse

Согласно официальным данным, в августе 2023 года индекс потребительских цен вырос до 100,28% по сравнению с июлем 2023 года и составил 103,7% по сравнению с декабрем 2022 года.

Анализ показывает, что в августе Росстат зафиксировал незначительную дефляцию продовольственных товаров на 0,06% в месячном выражении, но в годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 3,58%. Непродовольственные товары также подорожали на 1,14% в течение месяца и на 3,58% в годовом исчислении. Цены на услуги в августе снизились на 0,32% по сравнению с июлем, однако год к году они увеличились на 9,54%.

Согласно данным статистического ведомства, уровень инфляции превысил 0,4% в 36 регионах России. Наибольший рост цен, а именно 1,9%, зафиксирован в Приморском крае, где непродовольственные товары подорожали на 3,4%. В то же время, в Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2%.-

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