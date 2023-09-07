В России до 30% могут вырасти цены на услуги такси

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) предупреждают о возможном оттоке до трети таксистов с российского рынка из-за высоких ставок по ОСАГО. По данным центра, доходы данной отрасли могут сократиться на 380 миллиардов рублей. Самим водителям такси придется столкнуться с уменьшением доходов в размере 195,9 миллиарда рублей, а цены на услуги такси возможно поднимутся на 30%.

Фото: openverse

Заместитель генерального директора ЦСР и директор Центра регуляторной политики, Екатерина Папченкова, подчеркивает, что для решения данной проблемы необходимо разработать совершенно новые платформенные решения в сфере обязательного гражданского автострахования водителей такси.

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