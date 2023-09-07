"Тинькофф" выиграл 23 иска по делу о заработке на курсах валют после сбоя

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В деле, связанном с Тинькофф Банком и списанием средств после выгодного обмена валюты во время сбоя системы, произошли изменения в судебных решениях. По словам представителей Тинькофф Банка, они выиграли 23 судебных процесса, проиграв более 30 дел по этому делу.

Фото: openverse

Ключевые моменты, касающиеся этого дела, включают то, что первоначально, с апреля по ноябрь 2022 года, судебные решения неизменно принимались в пользу истцов (клиентов, пострадавших от сбоя системы). Однако позже ситуация начала меняться, когда более поздние судебные решения были вынесены в пользу Тинькофф Банка.

В некоторых случаях "Тинькофф" уже вернул деньги пострадавшим клиентам.

Дело касается клиентов, воспользовавшихся системным сбоем в Тинькофф Банке в феврале и марте прошлого года, который позволил им обменять валюту на рубли по очень выгодным курсам.

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